Семь интригующих историй Олимпиады в Токио, за которыми стоит следить









Момота против всех





Олимпиада проходит в Азии, а знаете, какой вид спорта пользуется бешенной популярностью практически во всех странах этой части планеты? От Японии и Кореи до Индии и Таиланда все сходят с ума по бадминтону! И самая большая армия телезрителей следит за сражениями мастеров ракетки и волана.





пишет Прессбол. Отличие бадминтона от других видов спорта с ракетками — здесь подача не дает особого преимущества. А потому конкуренция невероятная в каждом из разделов. У женщин, в парах, в миксте претендентов чуть ли не десятки. Но у мужчин есть явный фаворит — Кенто Момота. На самом деле японец мог и в Рио побороться за золото, но тогда его дисквалифицировала на год собственная федерация: спортсмена уличили в пристрастии к азартным играм,Прессбол.





Момота вернулся и стал сильнее, чем прежде. На фоне стареющих икон этого вида спорта китайца Лин Дана и малазийца Ли Чунвея японец стал доминировать и проигрывал только по большим праздникам. У него интересная манера игры. Он не рвет с места в карьер, а завлекает соперника в обмен ударами, изматывает, ищет слабые места, а потом в какой-то момент просто сжимает хватку, как удав. Когда Момота входит в режим супеСрмена, его пробить практически невозможно.





В мужской одиночке японцы никогда не брали даже медалей, не то что золота. Поэтому фаворитский статус может стать большим грузом на плечах Момоты. А соперники сильны. Естественно, китайцы — олимпийский чемпион Рио-2016 Чен Лун и молодой Ши Юци. Также двухметровый бронзовый медалист Рио Виктор Аксельсен из Дании и его соотечественник, третий номер рейтинга Андерс Антонсен. Резкий и дерзкий индонезиец Антони Синисука Гинтинг, мечтающий о славе чемпиона Афин-2004 Тауфика Хидаята. Также стоит выделить Чоу Тяньчена из Тайваня.





Россияне против допинга





Одной из визитных карточек любой Олимпиады остается спортивная гимнастика. И недаром имена Ольги Корбут, Нади Команечи, Виталия Щербо живут в веках. Главная легенда Японии Кохей Утимура, обладатель трех золотых наград Олимпиад и десяти на ЧМ, до Токио чуть-чуть не дотянул. Поэтому основной переполох сейчас связан с россиянами.





Все вы знаете злоключения, с которым столкнулась команда Олимпийского комитета России после всех разбирательств вокруг допинговой истории. И выступление в спортивной гимнастике — в какой-то степени протест с их стороны. Ведь еще 10-15 лет назад казалось, что российская гимнастика загибается, тренеры уехали в США, Европу, Израиль. Но вдруг, словно феникс, она возродилась. В командных соревнованиях мужчин Артур Далалоян, Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин уже сотворили фурор, впервые за 25 лет выиграв командное золото Игр. Отчасти это было ожидаемо, так как эти парни уже показывали класс на чемпионате мира, но не отменяет героизма. Весь спортивный мир восхищается тем, что Далалоян успел восстановиться и показать класс после тяжелой травмы ахилла. Надо еще отметить, то как раз в гимнастике допинговые скандалы бывают очень редко. Несмотря на рельефные мышцы у спортсменов, главное здесь — техника и координация. А накачивание мышц запрещенными препаратами может нарушить их эластичность. Поэтому особенно важно, что россияне показывают себя в этом "чистом" виде спорта.





А вот геройства российских девушек для многих стали сюрпризом. Ведь американки безраздельно господствовали на гимнастическом помосте последние полтора десятка лет. Их отрыв от конкуренток исчитывался многими баллами, а если кто и пытался робко составить конкуренцию — это были китаянки. Кроме того, 19-кратная чемпионка мира и обладательница четырех золотых медалей Игр в Рио Симона Байлз ехала в Токио с очевидным намерением стать иконой гимнастики. Но россиянки, судя по тому, как развиваются события, готовы лишить ее этого праздника.





Командные соревнования позади, но и остальная гимнастическая программа на этой Олимпиаде крайне любопытна.





Джокович против истории





Хотя говорят, что для теннисистов Олимпиада не так важна, как турниры "Большого шлема"... Новак Джокович готов с этим поспорить. Серб не скрывает отчаянного желания добиться успеха в Токио. Ведь это возвысит его над конкурентами — Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером. Швейцарец выиграл Олимпиаду только в паре, а в одиночном разряде довольствовался серебром. Надаль же брал золото и в одиночке, и в паре. А вот улов Джоковича — только бронза Пекина-2008. И эту ситуацию надо исправлять... К тому же в случае успеха в Токио и на "US open", Джокович войдет в историю как человек, выигрывавший в течение года все турниры "Большого Шлема" плюс Олимпиаду. И это прямая дорога к абсолютному величию для 34-летнего серба. Поэтому Джокович предельно мотивирован, и мы это видим по стартовым встречам.





Мир против "Дрим тим"





Уникальное событие произошло на старте Игра. Американская сборная, которая побеждала на трех последних Олимпиадах, уступила уже в первом матче — французам. И тем самым стало ясно, что с этой сборной можно играть. То есть ни о какой "Дрим Тим" нет и речи. Словенцы, например, уже самоуверенно заявляют, что лучший игрок мира в их команде — Лука Дончич. Что ж, если такая маленькая страна как Словения сможет навязать борьбу США, это будет удивительной историей. В любом случае, турнир только набирает обороты. А развязка обещает стать интересной...





Алекно против фаворитов





Одно из главных украшений Олимпиады — турниры в игровых видах спорта. И если футболисты и отчасти баскетболисты обласканы вниманием публики в течение всего года, то в таких видах спорта, как гандбол, волейбол, хоккей на траве, Олимпиада — место встречи всех лучших, которое нельзя изменить и ни с чем сравнить. И именно здесь рубка будет наиболее жесткой.





Особенно рекомендовал бы обратить внимание на волейбольные турниры. Уже стартовые матчи показали, что тут нет явных фаворитов,. На золото могут претендовать пять-десять команд. Например, у женщин турчанки всухую одолели олимпийских чемпионок китаянок — 3:0. А у мужчин наделали шороху иранцы, обыгравшие сильную сборную Польши — 3:2. Как тут не отметить, что руководит сборной Ирана уроженец Полоцка Владимир Алекно...



Япония против гегомона





На предыдущих Олимпиадах китайские мастера настольного тенниса не давали шансов конкурентам. Все золото оставалось за ними, а преимущество было огромным. Но нынешние Игры уже начались не здорово для фаворитов. Золото в миксте ушло к Японии. Мима Ито и Дзюн Мизутани в невероятно драматичном финале одолели Лю Шивэнь и Сю Синя — 4:3.





И ведь это только начало. У Японии с Китаем непростые взаимоотношения. А настольный теннис грозит оказаться яблоком раздора. Ведь в одиночке у островитян появились игроки, способные составить конкуренцию непобедимым китайцам. Мима Ито попробует завоевать личное золото. Она была чемпионкой по юниорам и раньше обыгрывала свою сверстницу Сунь Иньша, которая представляет на Олимпиаде Поднебесную. Теперь это надо сделать на взрослом уровне. Третья претендентка на золото —опытная Чэнь Мэн.





Интересно, что у мужчин японцы надеялись на своего вундеркинда Томохацу Харимото, который уже в возрасте 15 лет обыгрывал лучших китайцев. Но в Токио недавно праздновавший 18-летие Харимото не выдержал давления и уступил в 1/8 финала. Теперь Китай трудно будет остановить — ведь его представляют легендарный Ма Лун и Фан Чжэндун. А вот любимец публики Сю Синь, последний из больших игроков, использующий хватку "пером", остался за бортом одиночки.





Китай против США





Спорт не вне политики. И на фоне обострения отношений между Китаем и США пикантность приобретает и борьба за олимпийский зачет. На Олимпиаде в Пекине китайцы обошли конкурентов по числу выигранных золотых наград, но в Лондоне и Рио американцы вернули себе первенство. Здесь, казалось бы, в пользу азиатов удобный часовой пояс и климат. Но пока не похоже, что это дает китайцам преимущество. Они уже упустили несколько "своих" медалей — в прыжках в воду, настольном теннисе. А легкая атлетика, где верховодят американцы, еще не начиналась... Но все равно борьба будет идти до самого конца. Причем, похоже, в нее намерены вклиниться и японцы...





Вообще в этом топе особое внимание уделили игровым видам — просто потому, что эти истории долгоиграющие. Но на самом деле практически в каждом медальном виде разворачивается своя драма. Просто присмотритесь, и вы оцените удивительное зрелище, которое можно увидеть один раз в четыре года, а с учетом пандемии, даже реже...





















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