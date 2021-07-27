Мужчина поссорился с супругой и кухонным ножом ранил ее и маленькую дочь

Источник материала: БT

Жуткое преступление в Витебске. Накануне вечером мужчина поссорился с супругой, в порыве гнева схватил кухонный нож, которым ранил и супругу, и маленькую дочь. Затем скрылся. Женщина вызвала скорую, но спасти младенца не удалось - девочке был один месяц. Мама с ребенком были доставлены в областную больницу, где через несколько часов малышка умерла. Пострадавшая женщина находится в реанимации. Мотив преступления в СК пока не озвучивают.

Позже милиции удалось задержать 32-летнего подозреваемого. На его поиски были ориентированы милицейские наряды и оперативники уголовного розыска. Силовую поддержку оказывал ОМОН. Спустя два часа выяснилось, что мужчина скрывается в доме своих родителей. Он не открыл правоохранителям, и тогда было принято решение взломать дверь. Уже установлено, что на момент совершения преступления мужчина был пьян - более 1,5 промилле.





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