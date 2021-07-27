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Спустя семь лет раскрыто тяжкое преступление - убийство 25-летней девушки в Пружанском районе
Источник материала: БT
Обгоревшее тело погибшей нашли вечером 16 мая 2014 года в лесу недалеко от деревни Шубичи. На теле были обнаружены многочисленные раны. Тогда по факту было возбуждено уголовное дело, однако сразу установить подозреваемого не удалось. Биологические материалы с места преступления пусть и спустя время помогли установить подозреваемого.
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Обгоревшее тело погибшей нашли вечером 16 мая 2014 года в лесу недалеко от деревни Шубичи. На теле были обнаружены многочисленные раны. Тогда по факту было возбуждено...
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