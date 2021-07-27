Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спустя семь лет раскрыто тяжкое преступление - убийство 25-летней девушки в Пружанском районе Обгоревшее тело погибшей нашли вечером 16 мая 2014 года в лесу недалеко от деревни Шубичи. На теле были обнаружены многочисленные раны. Тогда по факту было возбуждено...

Обгоревшее тело погибшей нашли вечером 16 мая 2014 года в лесу недалеко от деревни Шубичи. На теле были обнаружены многочисленные раны. Тогда по факту было возбуждено уголовное дело, однако сразу установить подозреваемого не удалось. Биологические материалы с места преступления пусть и спустя время помогли установить подозреваемого.