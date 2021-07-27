Браконьер стрелял в егеря, чтобы скрыться

Источник материала: БT

МВД опубликовало некоторые подробности инцидента, произошедшего вечером 24 июля в лесничестве Мостовского района. Позже на место выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что егерь застал двоих мужчин, один из них открыл огонь, прикрывая свое отступление. Начался розыск. Служебная собака бойцов охраны взяла след злоумышленника: через километр пути по лесу и проселочной дороге пес по кличке Хантер вывел милиционеров к дому в деревне Стукалы. Там прятались два брата из Гродно. Известно, что одному 52 года, другому 34. Это был родительский дом задержанных, там и были обнаружены вещественные доказательства. Фигуранты проверяются на причастность к другим преступлениям, в том числе против окружающей среды и порядка природопользования.





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