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Гомельчанин выращивал коноплю на балконе
Источник материала: БT
Гомельская милиция рассказала подробности визита к одному из местных жителей. В квартире мужчины наркоконтроль нашел полный комплект для производства марихуаны - специальный посадочный грунт, жидкость для удобрения, приспособление для полива и семена каннабиса.
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Гомельская милиция рассказала подробности визита к одному из местных жителей. В квартире мужчины наркоконтроль нашел полный комплект для производства марихуаны -...
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