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Певица Вера Брежнева будет судиться с торговым домом "Полесье"
Источник материала: Партизан
Российская певица Вера Брежнева будет судиться с торговым домом "Полесье" ради взыскания компенсации "в связи с нарушением исключительного права на объекты смежных прав", сообщается на сайте Верховного суда Беларуси.
Иск подан от имени Киперман Веры Викторовны (настоящее имя певицы Веры Брежневой) и Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей (БОАИП),
Как рассказали Onliner в БОАИП, организация "инициировала исковое производство в отношении "Торгового дома "Палессе" в интересах правообладателя, правами которого ведется управление, в связи с выявленным со стороны БОАИП фактом незаконного использования фонограммы".
В универсаме "Палессе" не знают о чем речь.
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Российская певица Вера Брежнева будет судиться с торговым домом "Полесье" ради взыскания компенсации "в связи с нарушением исключительного права на объекты...
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