Министр спорта Татарстана: центральный стадион в Казани готов принять один из домашних матчей сборной Беларуси













Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.





"Мы говорили о том, что Центральный стадион готов и полностью сертифицирован, — сказал Леонов. — На "Ак Барс Арене" играет "Рубин", в октябре там сыграет сборная России (8 октября состоится матч отборочного турнира к ЧМ-2022 против команды Словакии — прим. ТАСС). Если [белорусскую сторону] устраивает стадион, мы всегда готовы их принять. Мы гостеприимны к нашим белорусским коллегам".





Соперниками белорусской команды по ближайшим играм станут сборные Уэльса (5 сентября), Бельгии (8 сентября) и Чехии (11 октября).





Места проведения этих встреч пока не определены.





26 июля генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Сергей Жардецкий сообщил ТАСС о том, что организация рассматривает более восьми российских городов в качестве места проведения домашних матчей национальной команды в отборе к мировому первенству в Катаре, отметив что Россия является единственной альтернативой, но приоритетом остается проведение игр на родине.





пишет Прессбол. 29 июля на Центральном стадионе в Казани состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между белорусским "Торпедо" (Жодино) и датским "Копенгагеном"Прессбол.











