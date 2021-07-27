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Белорусская компания "Интеллект-Лизинг" выпустила облигации в китайских юанях
Источник материала: Партизан
В депозитарную систему Беларуси 23 июля впервые приняты на централизованное хранение два выпуска корпоративных облигаций, номинированных в китайских юанях, говорится в сообщении Республиканского центрального депозитария ценных бумаг.
Облигации выпущены компанией "Интеллект-Лизинг", номинальная стоимость составляет 10 тыс. юаней, объем выпуска - 120 штук. Дата начала обращения облигаций - 15 июля 2021-го, дата окончания - 25 марта 2041 года.
Согласно данным компании,
ООО "Интеллект-Лизинг" учреждено в августе 2004 года. Компания специализируется на лизинге легковых и грузовых автомобилей Haval, Chery, ГАЗ, Renault, Lada, Nissan, Mitsubishi, Volkswagen, Geely, KIA, Hyundai. Ранее компания выпускала облигации, номинированные в российских рублях и долларах США.
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В депозитарную систему Беларуси 23 июля впервые приняты на централизованное хранение два выпуска корпоративных облигаций, номинированных в китайских юанях,...
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