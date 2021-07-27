ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новые аккаунты детей в Instagram будут по умолчанию закрытыми

27.07.2021 21:23 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть Instagram объявила о решении сделать по умолчанию закрытыми аккаунты новых пользователей в возрасте до 16 лет. Об этом пишет пресс-служба соцсети, сообщает ТАСС.

Решение направлено на защиту детей от нежелательных комментариев, которые могут оставить подозрительные пользователи. Сообщается, что уже зарегистрированным юным пользователям с открытым профилем предложат сделать доступ к своей странице ограниченным. При этом дети вправе сами выбрать, каким будет их профиль, и при желании могут сделать его открытым.

Кроме того, Instagram ограничит возможности рекламодателей привлекать молодежь к рекламе, а также усложнит поиск страниц детей для подозрительных аккаунтов. Реализация нововведений планируется посредством новых технологий, которые обнаружат потенциально подозрительных пользователей и предотвратят их взаимодействие с аккаунтами детей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение направлено на защиту детей от нежелательных комментариев, которые могут оставить подозрительные пользователи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лія Ахеджакава: «Жывадзёры будуць пакараныя»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by