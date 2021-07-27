Новые аккаунты детей в Instagram будут по умолчанию закрытыми

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть Instagram объявила о решении сделать по умолчанию закрытыми аккаунты новых пользователей в возрасте до 16 лет. Об этом пишет пресс-служба соцсети, сообщает ТАСС.

Решение направлено на защиту детей от нежелательных комментариев, которые могут оставить подозрительные пользователи. Сообщается, что уже зарегистрированным юным пользователям с открытым профилем предложат сделать доступ к своей странице ограниченным. При этом дети вправе сами выбрать, каким будет их профиль, и при желании могут сделать его открытым.

Кроме того, Instagram ограничит возможности рекламодателей привлекать молодежь к рекламе, а также усложнит поиск страниц детей для подозрительных аккаунтов. Реализация нововведений планируется посредством новых технологий, которые обнаружат потенциально подозрительных пользователей и предотвратят их взаимодействие с аккаунтами детей.-0-