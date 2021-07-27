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Электронный агроном: в Беларуси дроны применяют в сельском хозяйстве

27.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские разработчики решили заменить тракторы дронами и запустили их на фермерские поля, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Беспилотники обрабатывают плантации. Сегодня они делают то, что раньше ложилось на плечи трактористов – распыляют жидкость против вредителей и сорняков.

«В прошлом году мы экспериментировали в обработке дроном зерновых и кукурузы. Эффект впечатляет. Гибель сорняка 100%. Даже недоступные места покрываются», – сообщил директор агропредприятия Виктор Коршунов.

Разработчик дронов Михаил Кузьменков всю жизнь в сельском хозяйстве. Окончил аграрный вуз, работал по профилю. Затем увлекся созданием дронов.

«Мы испытали много разных устройств, определили наиболее оптимальные опции для наших условий, для нашего сельского хозяйства. Согласно этим опциям собираем адаптированные для наших условий дроны-опрыскиватели», – рассказал директор компании-разработчика роботизированных комплексов Михаил Кузьменков.

Сельскохозяйственные беспилотники летают на малых высотах и соблюдают точность. Работают строго по карте.

«Мы уже проектируем полностью автоматический комплекс на шесть дронов с дроном-миссией, который вылетает в поле, делает точную карту, наносит препятствия, очаги засорения сорняками и передает это в наш комплекс», – отметил коммерческий директор компании-разработчика роботизированных комплексов Андрей Шиманский.

Этот парк беспилотников в четыре раза эффективнее трактора. Все, что нужно, – привезти дрон на поле. Дальше программа самостоятельно им управляет. Человек не контактирует с химическим раствором.

«Техника, тракторы выполняют другую работу, которая тоже в этот момент немаловажна. То есть это разгрузка для тракторов», – заявил Коршунов.

Спрос на новую технологию уже превышает предложение. Проект ориентирован не только на Беларусь. Разработкой заинтересовались Россия, Украина, Польша, Чехия, Швейцария, Мексика и Египет.



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Сельскохозяйственные беспилотники летают на малых высотах и соблюдают точность. Работают строго по карте.
 
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