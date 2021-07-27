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«Не только атомная станция». В каких направлениях медицины используются ядерные технологии

27.07.2021 21:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Островецкая атомная станция – пример успешного тандема белорусских и российский ученых. Именно сотрудники Курчатовского института осуществляли научное руководство, отвечали за безопасность и за реакторную установку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не только атомная станция». В каких направлениях медицины используются ядерные технологии

Михаил Ковальчук, глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (Россия):
Мы с вами должны понимать, что ядерные технологии – это не только атомная станция. Например, ядерная медицина. Сегодня высокотехнологическая медицина – это и лучевая терапия, и лучевая диагностика в самом широком смысле слова. Это подготовка и производство радиофармпрепаратов. Это сегодня высокотехнологическая медицина, так сказать топ-достижение. И это в чистом виде ядерная технология, которая требует отдельного рода специалистов. Это должны быть физики, ядерные физики, физики в широком смысле слова – но и медики. Вместе, в одном флаконе. Это такое непростое дело.

«Не только атомная станция». В каких направлениях медицины используются ядерные технологии

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Новости Беларуси. Островецкая атомная станция – пример успешного тандема белорусских и российский ученых. Именно сотрудники Курчатовского института...
 
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