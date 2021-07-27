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«Не только атомная станция». В каких направлениях медицины используются ядерные технологии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Островецкая атомная станция – пример успешного тандема белорусских и российский ученых. Именно сотрудники Курчатовского института осуществляли научное руководство, отвечали за безопасность и за реакторную установку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаил Ковальчук, глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (Россия):
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Новости Беларуси. Островецкая атомная станция – пример успешного тандема белорусских и российский ученых. Именно сотрудники Курчатовского института...
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