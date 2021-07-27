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Лукашенко назначил нового начальника штаба тыла Вооруженных Сил Беларуси
Источник материала: Партизан
Эта вакансия оставалась открытой почти два месяца после того, как Александр Панферов был освобожден от должности после трех с половиной лет работы.
© Photo : Министерство обороны Беларуси
Новым первым заместителем начальника тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь - начальником штаба тыла стал полковник Александр Мосолов, сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко.
Указ о назначении Александр Лукашенко подписал 27 июля.
О биографии Александра Мосолова известно немного: он был заместителем командующего Северо-западного оперативного командования по тылу, а также начальником вещевого управления Министерства обороны. На новом посту он сменил Александра Панферова, который был освобожден от должности 1 июня. Тот в свою очередь был уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия,
Штаб тыла занимается поддержанием тыла страны в состоянии постоянной боевой и мобилизационной готовности. Организовывает совместно с управлениями тылового обеспечения Минобороны и Вооруженных Сил, департаментом транспортного обеспечения Министерства обороны материальное, транспортное, медицинское, ветеринарное и другие виды тылового обеспечения.
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Эта вакансия оставалась открытой почти два месяца после того, как Александр Панферов был освобожден от должности после трех с половиной лет работы.
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