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Лукашенко назначил нового начальника штаба тыла Вооруженных Сил Беларуси

27.07.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эта вакансия оставалась открытой почти два месяца после того, как Александр Панферов был освобожден от должности после трех с половиной лет работы.

© Photo : Министерство обороны Беларуси

Новым первым заместителем начальника тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь - начальником штаба тыла стал полковник Александр Мосолов, сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко.

Указ о назначении Александр Лукашенко подписал 27 июля.

О биографии Александра Мосолова известно немного: он был заместителем командующего Северо-западного оперативного командования по тылу, а также начальником вещевого управления Министерства обороны. На новом посту он сменил Александра Панферова, который был освобожден от должности 1 июня. Тот в свою очередь был уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия, пишет Sputnik.by.

Штаб тыла занимается поддержанием тыла страны в состоянии постоянной боевой и мобилизационной готовности. Организовывает совместно с управлениями тылового обеспечения Минобороны и Вооруженных Сил, департаментом транспортного обеспечения Министерства обороны материальное, транспортное, медицинское, ветеринарное и другие виды тылового обеспечения.
 
 
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Эта вакансия оставалась открытой почти два месяца после того, как Александр Панферов был освобожден от должности после трех с половиной лет работы.
 
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