Лукашенко назначил нового начальника штаба тыла Вооруженных Сил Беларуси

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Новым первым заместителем начальника тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь - начальником штаба тыла стал полковник Александр Мосолов, сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко.

Указ о назначении Александр Лукашенко подписал 27 июля.

О биографии Александра Мосолова известно немного: он был заместителем командующего Северо-западного оперативного командования по тылу, а также начальником вещевого управления Министерства обороны. На новом посту он сменил Александра Панферова, который был освобожден от должности 1 июня. Тот в свою очередь был уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия,Sputnik.by.