Мальдивы изменили требования к тестам на коронавирус для въезжающих туристов









При заселении в гостиницы на Мальдивах туристы обязаны предъявлять сертификат о вакцинации по списку ВОЗ или местного регулятора.





пишет Officelife.media, что с момента вакцинирования до въезда должно пройти не менее 14 дней. Под исключение попадают только дети и младенцы. На вакцинированных туристов распространяется требование о том,Officelife.media, что с момента вакцинирования до въезда должно пройти не менее 14 дней. Под исключение попадают только дети и младенцы.





Кроме того, невакцинированного туриста могут принять в случае, если привито 60% населения острова, где расположена гостиница, если привито 95% персонала гостиницы, где привито 90% постоянного населения острова в возрасте 65 лет и старше.





Накануне отъезда, за 72 часа, туристы в любом случае обязаны повторить ПЦР-тест. Однако этого не требуют большие отели.







