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Мальдивы изменили требования к тестам на коронавирус для въезжающих туристов
Источник материала: Партизан
Мальдивская Республика сократила срок предоставления ПЦР-теста с 96 до 72 часов до посадки на рейс. При этом требования о предоставлении анализа касаются в том числе переболевших и вакцинированных туристов.
При заселении в гостиницы на Мальдивах туристы обязаны предъявлять сертификат о вакцинации по списку ВОЗ или местного регулятора.
На вакцинированных туристов распространяется требование о том,
Кроме того, невакцинированного туриста могут принять в случае, если привито 60% населения острова, где расположена гостиница, если привито 95% персонала гостиницы, где привито 90% постоянного населения острова в возрасте 65 лет и старше.
Накануне отъезда, за 72 часа, туристы в любом случае обязаны повторить ПЦР-тест. Однако этого не требуют большие отели.
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Мальдивская Республика сократила срок предоставления ПЦР-теста с 96 до 72 часов до посадки на рейс. При этом требования о предоставлении анализа касаются в том числе...
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