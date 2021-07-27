Источник материала: UDF



Фото: Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси шестой месяц подряд падают реальные пенсии Падение реальных пенсий происходит на фоне разогнавшейся инфляции.

Если взять данные за последние 12 месяцев, то реальные пенсии выросли только в июле, августе и декабре 2020-го, а в остальные — падали. Рост был связан с повышением трудовых пенсий в июле и декабре.Средний назначенный размер пенсий составляет 483,4 рубля (по сравнению с маем этот показатель не изменился). На конец июня в Беларуси проживало 2 миллиона 454,5 тысячи пенсионеров.Чиновники не первый год пытаются поднять соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты до 40%, но выполнить это если и удается, то лишь в отдельные месяцы.В Фонде социальной защиты населения ранее рассказали, что финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда в январе-июне производили своевременно и в полном объеме. Расходы фонда составили 9 миллиардов 334,1 миллиона рублей, а доходы — 9 миллиардов 486,2 миллиона рублей. Субвенции из республиканского бюджета были за этот период на уровне 829,2 миллиона рублей.