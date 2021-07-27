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Европейский суд по правам человека запретил России экстрадировать на родину белоруса
27.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Адвокат Комитета «Гражданское содействие» добился применения правила 39 регламента ЕСПЧ в деле белоруса, которому грозила экстрадиция на родину.
Согласно этому правилу, заявитель не может быть возвращен в Беларусь до вынесения окончательного решения Европейским судом по правам человека.
В суде также подчеркнули необходимость сохранения анонимности заявителя в целях безопасности,
К сожалению, это не первое дело, связанное с преследованием белорусов в России по следам летних протестов 2020 года.
Так, на прошлой неделе белорусский спортсмен Алексей Кудин
На родине его, как и многих других белорусов, преследуют и, по данным правозащитников, подвергают пыткам за участие в протестах, которые прошли в стране по итогам президентских выборов.
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