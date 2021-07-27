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Европейский суд по правам человека запретил России экстрадировать на родину белоруса

27.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Адвокат Комитета «Гражданское содействие» добился применения правила 39 регламента ЕСПЧ в деле белоруса, которому грозила экстрадиция на родину.

Согласно этому правилу, заявитель не может быть возвращен в Беларусь до вынесения окончательного решения Европейским судом по правам человека.

В суде также подчеркнули необходимость сохранения анонимности заявителя в целях безопасности, сообщает Комитет «Гражданское содействие».

К сожалению, это не первое дело, связанное с преследованием белорусов в России по следам летних протестов 2020 года.

Так, на прошлой неделе белорусский спортсмен Алексей Кудин был выдан российскими властями Беларуси, несмотря на запрет ЕСПЧ.

ОНТ показал бойца Кудина, заявившего о намерении просить Лукашенко о помиловании

На родине его, как и многих других белорусов, преследуют и, по данным правозащитников, подвергают пыткам за участие в протестах, которые прошли в стране по итогам президентских выборов.

 
 
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