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На поле работают комбайны и авиация МЧС. Как в Гомельской области спасли 300 гектаров зерна от пожара
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Редкие кадры из Гомельской области: на одном поле работают комбайны и авиация МЧС Беларуси. Пятые сутки в Петриковском районе продолжается тушение крупного торфяного пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благодаря эффективной совместной работе спасателей, лесников и работников местного хозяйства удалось не потерять ни одной тонны зерна. Спасено порядка 300 гектаров зерновых.
Александр Навныко, председатель Петриковского райисполкома:
Уже 28 июля к работе в Петриковском районе дополнительно подключатся два вертолета Ми-8, оборудованные водосбрасывающими устройствами. По предварительным оценкам, на активную фазу тушения пожара понадобится еще не менее трех суток.
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На поле работают комбайны и авиация МЧС. Как в Гомельской области спасли 300 гектаров зерна от пожара
Новости Беларуси. Редкие кадры из Гомельской области: на одном поле работают комбайны и авиация МЧС Беларуси. Пятые сутки в Петриковском районе продолжается...
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