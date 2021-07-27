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Жара и грозы. На 28 июля в Беларуси объявили штормовое предупреждение

27.07.2021 22:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Жара и грозы. На 28 июля в Беларуси объявили штормовое предупреждение
Фото из архива Zerkalo.io
Жара, ливни и грозы — такая погода ожидает нас 28 июля. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет Минприроды.

«28 июля, в среду, ночью и утром на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с. В дневные часы во многих районах страны максимальная температура воздуха достигнет +30…32 °C», — говорится в сообщении.


В Минске ночью также ожидается гроза. А днем максимальная температура воздуха достигнет +30 °C.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске ночью также ожидается гроза. А днем максимальная температура воздуха достигнет +30 °C.
 
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