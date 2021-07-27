Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отец убил 23-летнюю дочь, засунув ей швабру и бутылку в промежность Ранее мужчину уже судили за причинение тяжкого вреда средней степени тяжести другому человеку.

Полицейских вызвали поздно вечером 23 июля. Дверь в квартиру девушки была открыта, соседи это заметили. Внутри, в гостиной, лежало тело. На голове были порезы, на теле синяки, из промежности торчали деревянная ручка швабры и стеклянная бутылка.О сексуальном маньяке местные жители уже заговорили, но все оказалось намного запутаннее.Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего отца девушки Сергея Казакова.По предварительной версии, на этот раз между ними произошла серьезная драка, в результате которой мужчина смертельно ранил свою дочь. Причина ссоры пока не установлена.Ранее мужчину уже судили за причинение тяжкого вреда средней степени тяжести другому человеку.