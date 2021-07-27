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Отец убил 23-летнюю дочь, засунув ей швабру и бутылку в промежность
Источник материала: UDFВ Самаре произошло дикое преступление. В квартире в доме, расположенном на улице Красные Коммунаров жестоко расправились с 23-летней владелицей квартиры Марией Казаковой. Хладнокровный убийца не только забрал жизнь девушки, но и надругался над телом юной девушки.
Полицейских вызвали поздно вечером 23 июля. Дверь в квартиру девушки была открыта, соседи это заметили. Внутри, в гостиной, лежало тело. На голове были порезы, на теле синяки, из промежности торчали деревянная ручка швабры и стеклянная бутылка.
О сексуальном маньяке местные жители уже заговорили, но все оказалось намного запутаннее.
Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего отца девушки Сергея Казакова.
По предварительной версии, на этот раз между ними произошла серьезная драка, в результате которой мужчина смертельно ранил свою дочь. Причина ссоры пока не установлена.
Ранее мужчину уже судили за причинение тяжкого вреда средней степени тяжести другому человеку.
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Ранее мужчину уже судили за причинение тяжкого вреда средней степени тяжести другому человеку.
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