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"Информационные ресурсы БЕЛСАТ признаны экстремистскими. Такое решение принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля . Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области", - говорится в сообщении.

"Напомним, распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста", - заявили в МВД.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сайт и соцсети телеканала «Белсат» признаны в Беларуси экстремистскими - МВД В июле прошли обыски у нескольких журналистов телеканала.

В июле прошли обыски у нескольких журналистов "Белсат", были задержаны сотрудничающие с телеканалом(муж журналистки "Белсат", осужденной за стрим с минской "Площади перемен" на два года). Голета была отпущена 23 июля, Ильяш – 26-го.Белсат - спутниковый телеканал на белорусском языке. Создан на основании договора МИД Польши и TVP (Польское общественное телевидение). В 2014 году Верховный суд Беларуси обязал польское телевидение прекратить использование торгового знака "Белсат" при трансляции на территорию Беларуси.Телеканал не имеет аккредитации в Беларуси.С 10 июля в Беларуси у представителей медиа, в редакциях, неправительственных организациях и у правозащитников прошло более 60 обысков. Закрыты более 50 неправительственных организаций. СК объяснил обыски в СМИ и НПО их причастностью к теневым финансовым схемам.