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Сайт и соцсети телеканала «Белсат» признаны в Беларуси экстремистскими - МВД

27.07.2021 22:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сайт и соцсети телеканала «Белсат» признаны в Беларуси экстремистскими - МВД
Иллюстративное фото
Сайт и соцсети польского телеканала «Белсат» признали экстремистскими, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси во вторник.

"Информационные ресурсы БЕЛСАТ признаны экстремистскими. Такое решение принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля. Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области", - говорится в сообщении.


"Напомним, распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста", - заявили в МВД.


В июле прошли обыски у нескольких журналистов "Белсат", были задержаны сотрудничающие с телеканалом Анна Голета и Игорь Ильяш (муж журналистки "Белсат" Екатерины Андреевой, осужденной за стрим с минской "Площади перемен" на два года). Голета была отпущена 23 июля, Ильяш – 26-го.


Белсат - спутниковый телеканал на белорусском языке. Создан на основании договора МИД Польши и TVP (Польское общественное телевидение). В 2014 году Верховный суд Беларуси обязал польское телевидение прекратить использование торгового знака "Белсат" при трансляции на территорию Беларуси.

Телеканал не имеет аккредитации в Беларуси.

С 10 июля в Беларуси у представителей медиа, в редакциях, неправительственных организациях и у правозащитников прошло более 60 обысков. Закрыты более 50 неправительственных организаций. СК объяснил обыски в СМИ и НПО их причастностью к теневым финансовым схемам.
 
Теги: Гомель
 
 
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В июле прошли обыски у нескольких журналистов телеканала.
 
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