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Ядерные технологии: Москва и Минск договорились о новых научно-исследовательских проектах

27.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готова участвовать в проектах по строительству атомных электростанций с Россией. Специалистов – достаточно. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком, передает телеканал «МИР 24».

В Беларуси откроют филиал Московского инженерно-физического института. Здесь начнут готовить специалистов в сфере атомной энергетики, ядерной медицины, фармакологии. Филиал Курчатовского института уже работает при БелАЭС. Есть и программа сотрудничества с Академией наук Беларуси до 2030 года.

«Знаю, что вы с Академией наук первые шаги делаете. Знайте, что я буду поддерживать все предложения. Знаю, что аж с 44 мероприятий у вас союзная программа разработана. Эта встреча, как часто говорят, может стать исторической. Потому что она придаст дополнительный импульс развитию ядерных технологий в Беларуси», – заявил Александр Лукашенко.

«У вас сохранена наука. И она на очень высоком уровне, что является крайне важным и привлекательным для нас. Потому что нужны партнеры ,допустимые по квалификации, по интересам. Наше общее предложение с президентом Академии наук – создать общую единую исследовательскую инфраструктуру Союзного государства. И тем самым ученые Беларуси получат доступ ко всей уникальной инфраструктуре, которая сегодня разворачивается и в течение ближайших пяти лет будет лучшей в мире», – отметил Михаил Ковальчук.

Еще одним направлением сотрудничества стало развитие «зеленой» атомной энергетики. Это позволит сделать пилотный проект по строительству энергоблока на быстрых нейронах, который запущен в Томской области.



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Беларусь готова участвовать в проектах по строительству атомных электростанций с Россией.
 
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