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Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Редкие кадры из Гомельской области: на одном поле работают комбайны и авиация МЧС Беларуси. Пятые сутки в Петриковском районе продолжается тушение крупного торфяного пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столб дыма в последние дни виден за десятки километров. Общая площадь возгорания на пике достигала 200 гектаров, на данный момент очаг удалось сократить втрое. Ситуация осложняется отсутствием в ближайших водоемах достаточного количества воды, для тушения пожара на место прибыла авиация МЧС.
Александр Добриян, корреспондент:
Это крупнейшее за последние несколько лет возгорание. Последний раз настолько серьезной ситуация была летом 2018-го, когда горели Ольманские болота. Высушенные в порох торфяники полыхнули как спичка.
Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
На пике пожар занимал свыше 200 гектаров. Пять суток непрерывной борьбы с огнем позволили локализовать очаг возгорания на площади втрое меньшей. Однако все окрестные водоемы уже исчерпаны. 27 июля в Петриковский район прибыл Ми-26 МЧС Беларуси. Вертолет доставляет воду на пожар за 25 километров. А в поле, сменяя друг друга, трудятся сводные отряды. Одновременно свыше 130 человек.
Александр Пархоменко, пожарный ПАСО-3 Речицы:
На помощь боевым подразделениям пришли офицеры из различных управлений. Рядом со своими вчерашними курсантами стали даже сотрудники Университета гражданской защиты МЧС Беларуси.
Игорь Гольник, начальник курса отдела профессиональной подготовки Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
Сегодня пожарные ситуацию называют контролируемой. Основные задачи, поставленные на начальном этапе ликвидации пожара, выполнены.
Александр Худолеев:
Уже 28 июля к работе в Петриковском районе дополнительно подключатся два вертолета Ми-8, оборудованные водосбрасывающими устройствами. По предварительным оценкам, на активную фазу тушения пожара понадобится еще не менее трех суток.
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Новости Беларуси. Редкие кадры из Гомельской области: на одном поле работают комбайны и авиация МЧС Беларуси. Пятые сутки в Петриковском районе продолжается...
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