ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники

27.07.2021 22:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Редкие кадры из Гомельской области: на одном поле работают комбайны и авиация МЧС Беларуси. Пятые сутки в Петриковском районе продолжается тушение крупного торфяного пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники

Столб дыма в последние дни виден за десятки километров. Общая площадь возгорания на пике достигала 200 гектаров, на данный момент очаг удалось сократить втрое. Ситуация осложняется отсутствием в ближайших водоемах достаточного количества воды, для тушения пожара на место прибыла авиация МЧС.

Александр Добриян побывал на месте ЧП.

Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники

Александр Добриян, корреспондент:
Вот такой неземной пейзаж. В прямом смысле слова выжженная земля. И то, что сейчас здесь не видно открытого огня, вовсе не означает, что пожар потушен. Такова особенность пожаров на торфянике: горит даже когда не видишь.

Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники

Это крупнейшее за последние несколько лет возгорание. Последний раз настолько серьезной ситуация была летом 2018-го, когда горели Ольманские болота. Высушенные в порох торфяники полыхнули как спичка.

Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Действительно непросто работать, в первую очередь ввиду того, что отсутствует водоснабжение. Высохли мелиоративные каналы, учитывая эти сложные погодные условия, высокую температуру. Ну и, конечно, оказывает влияние глубина залегания торфа. Здесь залежи доходят до 6 метров, это усложняет всю работу наших подразделений. И вы понимаете, какую угрозу несет, когда можно провалиться вглубь метра на три.

Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники

На пике пожар занимал свыше 200 гектаров. Пять суток непрерывной борьбы с огнем позволили локализовать очаг возгорания на площади втрое меньшей. Однако все окрестные водоемы уже исчерпаны. 27 июля в Петриковский район прибыл Ми-26 МЧС Беларуси. Вертолет доставляет воду на пожар за 25 километров. А в поле, сменяя друг друга, трудятся сводные отряды. Одновременно свыше 130 человек.

Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники

Александр Пархоменко, пожарный ПАСО-3 Речицы:
Ветер, сильное задымление, высокие температуры. Местами нехватка воды на тушение. Каналы засоренные немножко, поэтому местами бывает нехватка.
Тяжело физически?
Физически тяжело. Но мы к этому готовились, нас к этому готовили. Мы должны с этим справляться.

Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники

На помощь боевым подразделениям пришли офицеры из различных управлений. Рядом со своими вчерашними курсантами стали даже сотрудники Университета гражданской защиты МЧС Беларуси.

Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники

Игорь Гольник, начальник курса отдела профессиональной подготовки Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
В принципе, на эмоциональном подъеме прибыли сюда, чтобы оказать помощь нашим коллегам из областного управления и ближайшего гарнизона.
Чувствуете, что помощь ваша нужна сейчас здесь?
Судя по масштабам, я думаю, что да.

Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники

Сегодня пожарные ситуацию называют контролируемой. Основные задачи, поставленные на начальном этапе ликвидации пожара, выполнены.

Все окрестные водоемы уже исчерпаны. В Петриковском районе уже пять суток тушат торфяники

Александр Худолеев:
Решена задача дальнейшего распространения. Мы ограничили распространения по периметру, потому что там, в направлении населенных пунктов, тысячи гектаров торфяных массивов. Там далее расположены населенные пункты. Задача не пустить в населенные пункты, чтобы не нанести ущерб людям. Задача была не допустить на посевы зерновых, чтобы успеть собрать урожай. Дать возможность зерноуборочной технике отработать, выполнить задачу. Мы с ней справились и сегодня работаем над тем, чтобы ограничить периметр, в дальнейшем будем работать над сужением площади пожара.

На поле работают комбайны и авиация МЧС. Как в Гомельской области спасли 300 гектаров зерна от пожара

Уже 28 июля к работе в Петриковском районе дополнительно подключатся два вертолета Ми-8, оборудованные водосбрасывающими устройствами. По предварительным оценкам, на активную фазу тушения пожара понадобится еще не менее трех суток.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Редкие кадры из Гомельской области: на одном поле работают комбайны и авиация МЧС Беларуси. Пятые сутки в Петриковском районе продолжается...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ты мотором был этого мероприятия». За что Александр Лукашенко поблагодарил посла России?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by