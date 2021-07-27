ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Ты мотором был этого мероприятия». За что Александр Лукашенко поблагодарил посла России?

27.07.2021 22:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий. Эту тему 27 июля обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с главой Курчатовского института, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ты мотором был этого мероприятия». За что Александр Лукашенко поблагодарил посла России?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я буду поддерживать все предложения. Знаю, что аж 44 мероприятий у вас, по-моему, союзная программа разработана. Ну и, Дмитрий [Мезенцев – прим. ред.], спасибо тебе огромное за то, что ты таким мотором был этого мероприятия. Дмитрий Федорович постоянно мне докладывал, в контакте с вами был. Он действительно многое сделал для того, чтобы эта встреча состоялась. И, Михаил Валентинович, я хочу, чтобы она была исторической (подробнее здесь).

Даже не упоминаю – атомную станцию вместе с россиянами вы там как научный проект сопровождаете. На ней вы научили очень многому нас. Мы готовы строить эти станции. Да и строители наши все основные этот объект возводили, за исключением реактора. Поэтому мы все научились делать.

«Ты мотором был этого мероприятия». За что Александр Лукашенко поблагодарил посла России?

Читайте также:

Дмитрий Мезенцев: учёные Беларуси и России поднимают планку сотрудничества на межгосударственный уровень

«Являемся совладельцами установок в Европе». Какой совместный проект предложил Беларуси Курчатовский институт?

Президент: хочу, чтобы мы от этого начали серьезный отсчет для развития ядерной энергетики в Беларуси

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий. Эту тему 27 июля обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Ватыкане ўпершыню судзяць кардынала паводле абвінавачаньня ў махінацыях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by