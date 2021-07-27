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«Ты мотором был этого мероприятия». За что Александр Лукашенко поблагодарил посла России?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий. Эту тему 27 июля обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с главой Курчатовского института, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Даже не упоминаю – атомную станцию вместе с россиянами вы там как научный проект сопровождаете. На ней вы научили очень многому нас. Мы готовы строить эти станции. Да и строители наши все основные этот объект возводили, за исключением реактора. Поэтому мы все научились делать.
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Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий. Эту тему 27 июля обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко...
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