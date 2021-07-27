Грузовик насмерть сбил 49-летнюю женщину возле Пинска

Женщина погибла под колесами грузовика в Пинском районе, сообщили в Следственном комитете.





Смертельная авария произошло вечером 26 июля на дороге M10 Кобрин — Гомель — граница РФ. Вблизи агрогородка Оснежицы грузовой автомобиль DAF под управлением 64-летнего водителя наехал на 49-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Водитель покинул место ДТП, но вскоре его задержали сотрудники ГАИ. Пинский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.