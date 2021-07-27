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Беларусь и Россия хотят создать общее исследовательское пространство
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Делегацию Курчатовского института 27 июля встречали в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Премьер-министр Беларуси подчеркнул, что ученые обеспечивают технологическую и экономическую безопасность государства, его научный суверенитет. Движению вперед способствует сотрудничество двух стран в данной сфере.
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Новости Беларуси. Делегацию Курчатовского института 27 июля встречали в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Они работают на мировой...
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