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Беларусь и Россия хотят создать общее исследовательское пространство

27.07.2021 22:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Делегацию Курчатовского института 27 июля встречали в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они работают на мировой рынок». НАН Беларуси и Курчатовский институт подписали дорожную карту

Премьер-министр Беларуси подчеркнул, что ученые обеспечивают технологическую и экономическую безопасность государства, его научный суверенитет. Движению вперед способствует сотрудничество двух стран в данной сфере.

 
 
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Новости Беларуси. Делегацию Курчатовского института 27 июля встречали в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Они работают на мировой...
 
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