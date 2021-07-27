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Новые аккаунты детей до 16 лет в Instagram будут закрытыми по умолчанию
Источник материала: ОНТ
Социальная сеть Instagram сегодня объявила о решении аккаунты новых пользователей в возрасте до 16 лет сделать по умолчанию закрытыми,
Такое решение, по ее данным, защитит детей от нежелательных комментариев, которые могут оставлять подозрительные пользователи. Как сообщается, сделать доступ к своей странице ограниченным предложат уже зарегистрированным юным пользователям с открытым профилем. При этом дети смогут сами выбрать, каким будет их профиль, и открыть его, если захотят.
Также Instagram усложнит поиск страниц детей для подозрительных аккаунтов и ограничит возможности рекламодателей привлекать молодежь к рекламе. Нововведения планируется ввести с помощью современных технологий, которые обнаружат потенциально подозрительных пользователей и не допустят их взаимодействия с детскими аккаунтами.
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Социальная сеть Instagram сегодня объявила о решении аккаунты новых пользователей в возрасте до 16 лет сделать по умолчанию закрытыми, сообщает ТАСС со ссылкой на...
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