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80 снарядов времен войны нашли на территории школы в Барановичском районе
Источник материала: ОНТ
80 немецких снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили сегодня во дворе школы в агрогородке Русино,
Работники ЖКХ проводили земляные работы для последующей укладки труб теплотрассы на территории школы. В какой-то момент металлические предметы, внешне похожие на снаряды, посыпались из ковша экскаватора. Работы были приостановлены, позвонили в милицию.
Сотрудники милиции, специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части №7404 и спасатели прибыли к месту происшествия. 80 20-миллиметровых снарядов, которые во времена войны использовались для немецких пушек Flak, нашли в земле саперы.
Для последующего уничтожения все снаряды были изъяты.
Фото: Сергей Палитаев /
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80 немецких снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили сегодня во дворе школы в агрогородке Русино, сообщается на сайте газеты «Наш край». Работники...
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