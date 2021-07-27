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80 снарядов времен войны нашли на территории школы в Барановичском районе

27.07.2021 22:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

80 снарядов времен войны нашли на территории школы в Барановичском районе

80 немецких снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили сегодня во дворе школы в агрогородке Русино, сообщается на сайте газеты «Наш край».

Работники ЖКХ проводили земляные работы для последующей укладки труб теплотрассы на территории школы. В какой-то момент металлические предметы, внешне похожие на снаряды, посыпались из ковша экскаватора. Работы были приостановлены, позвонили в милицию.

Сотрудники милиции, специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части №7404 и спасатели прибыли к месту происшествия. 80 20-миллиметровых снарядов, которые во времена войны использовались для немецких пушек Flak, нашли в земле саперы.


Для последующего уничтожения все снаряды были изъяты.

Фото: Сергей Палитаев / nashkraj.by

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80 немецких снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили сегодня во дворе школы в агрогородке Русино, сообщается на сайте газеты «Наш край». Работники...
 
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