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В вузах завершился прием документов. Куда хотят поступать абитуриенты?
Источник материала: ОНТ
Самая напряженная пора у абитуриентов. В Беларуси продолжается вступительная кампания. Накануне завершился прием документов на бюджетную форму обучения. Однако для некоторых впереди не менее важный этап. Им предстоит демонстрировать творческие способности и специальные навыки на внутренних экзаменах. В этом году они продлятся до 4 августа.
До поступления в академию – подготовка в лицее МВД. И вот – заветная кульминация: поступил. Выбирал Даниил будущую профессию осознанно. Говорит, за 4 года к форме «прирос». И в этих стенах готов продолжить учебу.
В академии готовят тех, кто не только знает право, но и готов его охранять. Это своего рода девиз учебного учреждения. Только в этом году курсантами станут более 400 вчерашних выпускников. Экзамен на стойкость вместе с абитуриентами проходят самые близкие – родители. Свои эмоции не скрывают.
Не теряют абитуриенты интерес и к традиционным специальностям. За парты педагогического университета сядут более 2 тысяч человек. Среди них – медалисты, выпускники педклассов. Для них – поступление без ЦТ, по результатам собеседования. Среди студентов, которые выбирает профессию преподавателя, – и парни. Последние три года их численность более 50%.
В этом году появились и новые специальности. В главном техническом вузе страны открыли набор по трем новым направлениям. Основа – информационные технологии. Так, в БНТУ будут готовить специалистов в сфере инновационной техники в строительстве.
Творческие способности абитуриентов проверяют сегодня в университете культуры. Здесь готовы и спеть, и станцевать. И все на отметку. По традиции, высокий конкурс на театральное творчество, хореографическое искусство и режиссуру праздников. Свое волнение абитуриенты тщательно маскируют.
Для абитуриентов, поступающих на платную форму обучения, все еще продолжается прием документов. Он продлится до 9 августа. Списки зачисленных объявят несколькими днями позже – 11-го числа. Гордое звание первокурсника 2021 года получат около 55 тысяч человек.
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Самая напряженная пора у абитуриентов. В Беларуси продолжается вступительная кампания. Накануне завершился прием документов на бюджетную форму обучения. Однако...
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