5 вещей, которые сразу выдают плохую хозяйку

Источник материала: ОНТ

Если не следить за важными деталями, то даже самый стильный и продуманный интерьер разочарует. Рассказываем о важных деталях, которые способны испортить все впечатление о доме.

1. Разбросанные вещи, предметы не на своих местах

Если у вас есть привычка откладывать дела на потом, то постепенно в вашей квартире создается беспорядок – грязная кружка возле компьютера, игрушки в разных комнатах, обертка от конфеты. Постарайтесь сразу убирать вещи на свои места.

2. Кухонные полотенца и губки потеряли свой вид

Губки необходимо менять каждую неделю, а кухонные полотенца стирать раз в несколько дней – запомните, это главное правило хорошей хозяйки.

3. Грязная шторка для душа

Потемневшая занавеска в ванной может испортить впечатление от квартиры моментально. Кроме того, на ней могут скапливаться бактерии и появиться плесень. Позаботьтесь о хорошей вентиляции и после каждого приема душа расправляйте шторку. Грязную занавеску можно помыть тряпкой с порошком, постирать или заменить на новую.

4. Заляпанные шкафчики на кухне

От брызг готовящейся еды на кухне избавиться нельзя. Таким образом, на шкафчиках остаются жирные пятна. При пользовании кухней каждый день глаз замыливается. Посмотрите на свою кухню так, как будто первый раз зашли туда – так проще обнаружить грязные участки.

5. Немытый санузел

Туалет и ванная комната должны быть идеально чистыми. Следите, чтоб в плиточных швах не появился грибок, унитаз был опрятный, а в ванне не появлялась ржавчина и не скапливалась грязь возле слива, иначе даже дорогая сантехника не спасет интерьер.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram