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Головченко: Сфера ядерных технологий обеспечивает научный суверенитет государства

27.07.2021 22:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Головченко: Сфера ядерных технологий обеспечивает научный суверенитет государства

Продолжилось обсуждение совместного научного курса Беларуси и России в правительстве. Сфера ядерных технологий обеспечивает научный суверенитет государства. 

Такое мнение высказал премьер-министр на встрече с делегацией Курчатовского института. Роман Головченко подчеркнул: важна объединенная мощь ученых двух стран. Пример – научное сопровождение БелАЭС российскими специалистами. Подписанный меморандум о намерениях между Академией наук и Курчатовским институтом выведет на новый уровень кооперацию научной мысли Беларуси и России. Такую цель преследует и дорожная карта. По сути, это союзная программа до 2030 года. Ее ориентированность на практику обсудили в правительстве, а затем подписали в главном научном центре Беларуси. В Академии ученые продолжили разговор о совместных планах. Среди них – открытие у нас филиала Московского инженерно-физического института, подготовка межправительственного соглашения о вступлении Беларуси в Международный центр нейтронных исследований. Он работает на площадке института под Петербургом.  

Как отметил глава института, потенциал белорусских ученых может позволить странам совместно двигаться и на энергетическом рынке мира. Россия – вне конкуренции в сфере атомной энергетики. За «Росатомом» – более 70% этого рынка. Корпорация строит три новых энергоблока в России. Портфель зарубежных заказов – 35 энергоблоков.

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Продолжилось обсуждение совместного научного курса Беларуси и России в правительстве. Сфера ядерных технологий обеспечивает научный суверенитет государства. ...
 
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