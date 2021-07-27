Головченко: Сфера ядерных технологий обеспечивает научный суверенитет государства

Источник материала: ОНТ

Продолжилось обсуждение совместного научного курса Беларуси и России в правительстве. Сфера ядерных технологий обеспечивает научный суверенитет государства.

Такое мнение высказал премьер-министр на встрече с делегацией Курчатовского института. Роман Головченко подчеркнул: важна объединенная мощь ученых двух стран. Пример – научное сопровождение БелАЭС российскими специалистами. Подписанный меморандум о намерениях между Академией наук и Курчатовским институтом выведет на новый уровень кооперацию научной мысли Беларуси и России. Такую цель преследует и дорожная карта. По сути, это союзная программа до 2030 года. Ее ориентированность на практику обсудили в правительстве, а затем подписали в главном научном центре Беларуси. В Академии ученые продолжили разговор о совместных планах. Среди них – открытие у нас филиала Московского инженерно-физического института, подготовка межправительственного соглашения о вступлении Беларуси в Международный центр нейтронных исследований. Он работает на площадке института под Петербургом.

Как отметил глава института, потенциал белорусских ученых может позволить странам совместно двигаться и на энергетическом рынке мира. Россия – вне конкуренции в сфере атомной энергетики. За «Росатомом» – более 70% этого рынка. Корпорация строит три новых энергоблока в России. Портфель зарубежных заказов – 35 энергоблоков.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram