Посмотрите, как кошка изо всех сил куда-то бежит утром! Куда она опаздывает? Узнаете своего питомца? (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике кошка устроила забег по квартире в шесть утра.





Владельцы пушистых знают, что в ранние часы кошки становятся настоящими гонщиками. Многие пользователи Сети узнали в устроившей переполох питомице своих животных: «Ахахха, а у меня ночью может засобираться резко куда-то», «Лол, на деловую встречу опаздывает», «Они, похоже, у всех с утра куда-то опаздывают», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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