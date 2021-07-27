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Посмотрите, как кошка изо всех сил куда-то бежит утром! Куда она опаздывает? Узнаете своего питомца? (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике кошка устроила забег по квартире в шесть утра.
Владельцы пушистых знают, что в ранние часы кошки становятся настоящими гонщиками. Многие пользователи Сети узнали в устроившей переполох питомице своих животных: «Ахахха, а у меня ночью может засобираться резко куда-то», «Лол, на деловую встречу опаздывает», «Они, похоже, у всех с утра куда-то опаздывают», – писали комментаторы.
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Посмотрите, как кошка изо всех сил куда-то бежит утром! Куда она опаздывает? Узнаете своего питомца? (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кошка устроила забег по квартире в шесть утра. Владельцы пушистых знают, что в ранние часы кошки становятся настоящими...
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