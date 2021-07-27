Урожай без потерь: как на полях проходит уборочная кампания

Источник материала: ОНТ

Задача – убрать урожай без потерь. Контроль качества страды прямо на месте проводят мобильные бригады. По принципу – не наказать, а подсказать, как сделать лучше.

У старшего комбайнера Ивана Автушенко в эту уборочную новый напарник. И хоть на жатве всего шестой день – сработаться успели. Намолотили уже не одну тонну хлеба. И, несмотря на засуху, на урожайности не потеряли.

Всего на полях сельхозпредприятия «Родина» Белыничского района работают 10 экипажей. Из трех с половиной тысяч гектаров зерновых убрать успели 30%. Урожайность – под 60 центнеров с гектара. Влажность зерна низкая – всего 12%. Это позволяет значительно экономить на сушке.

Но работа на зерносушилке все же кипит. Отделить ворох и готовый фураж засыпать на хранение. В сутки здесь перерабатывают 1,5 тысячи тонн зерна. При такой погоде на жатву уйдет максимум 2 недели.

В жатву включились все 170 сельхозпредприятий Могилевщины. Хватает и техники, и людей. Темп уборочной задают хлеборобы Кировского района. Здесь убрали уже почти 45% урожая.

Всего на 5% отстают от могилевских витебские хлеборобы. На севере страны убрана уже четверть всего зернового клина. Западные районы области сильней пострадали от недостатка влаги, в то время как на востоке в отдельных хозяйствах средняя урожайность и 50, и 70 центнеров с гектара. В полях по всему региону 1100 комбайнов.

Тяжелую технику в полях наблюдают и жители оршанских многоэтажек. На уборке зерновых – комбайны сельхозпредприятия «Межево». Экипаж Лаптинских – первые тысячники в регионе. Остановка всего на несколько минут для праздничной церемонии.

Экипаж семейный. Это уже четвертая уборочная для отца и сына. Успех – совместный, подчеркивают хлеборобы. Тот случай, когда понимают другу друга с полуслова. В этом и секрет первой тысячи.

Ставку в сельхозпредприятии делают на озимые. Именно эти культуры и дают хороший урожай.

При высоких темпах уборочной главное – не забывать о безопасности. За этим следят и мобильные группы проверяющих. От инспекции охраны труда до спасателей и энергетиков. Путевые листы, режим работа-отдых, исправность техники.

Безопасность и порядок в поле – будущая продовольственная безопасность страны. К этому дню убрана почти треть площадей, а это два миллиона тонн зерна.

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