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158-килограммовый осетр выпрыгнул из воды. Его успели снять на видео!

27.07.2021 22:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

158-килограммовый осетр выпрыгнул из воды. Его успели снять на видео!

Уникальные кадры сделали рыбаки из Канады. Видео опубликовано в Instagram.

В одной из канадских провинций мужчины отправились рыбачить на реку Фрейзер, пишет БЕЛТА. В какой-то момент поплавок удочки ушел под воду, рыбаки пытались вытащить рыбу, но это было сложно.

Вдруг из воды на высоту в несколько метров выпрыгнул огромный осетр. Мужчины в лодке закричали от изумления. 

Рыбаки вытащили осетра, которому было около 50 лет, а его вес – более 158 кг. Авторы видео отпустили рыбу.

Фото: скриншот из видео в Instagram @yvesbissonsturgeonco

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Уникальные кадры сделали рыбаки из Канады. Видео опубликовано в Instagram. В одной из канадских провинций мужчины отправились рыбачить на реку Фрейзер, пишет БЕЛТА. В...
 
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