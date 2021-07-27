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158-килограммовый осетр выпрыгнул из воды. Его успели снять на видео!
Источник материала: ОНТ
Уникальные кадры сделали рыбаки из Канады. Видео опубликовано в
В одной из канадских провинций мужчины отправились рыбачить на реку Фрейзер,
Вдруг из воды на высоту в несколько метров выпрыгнул огромный осетр. Мужчины в лодке закричали от изумления.
Рыбаки вытащили осетра, которому было около 50 лет, а его вес – более 158 кг. Авторы видео отпустили рыбу.
Фото: скриншот из видео в Instagram
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Уникальные кадры сделали рыбаки из Канады. Видео опубликовано в Instagram. В одной из канадских провинций мужчины отправились рыбачить на реку Фрейзер, пишет БЕЛТА. В...
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