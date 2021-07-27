158-килограммовый осетр выпрыгнул из воды. Его успели снять на видео!

Источник материала: ОНТ

Уникальные кадры сделали рыбаки из Канады. Видео опубликовано в Instagram .

В одной из канадских провинций мужчины отправились рыбачить на реку Фрейзер, пишет БЕЛТА. В какой-то момент поплавок удочки ушел под воду, рыбаки пытались вытащить рыбу, но это было сложно.

Вдруг из воды на высоту в несколько метров выпрыгнул огромный осетр. Мужчины в лодке закричали от изумления.

Рыбаки вытащили осетра, которому было около 50 лет, а его вес – более 158 кг. Авторы видео отпустили рыбу.

Фото: скриншот из видео в Instagram @yvesbissonsturgeonco

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