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Резонансное убийство 7-летней давности раскрыто в Пружанах. Была сожжена сотрудница ресторана. Кто лишил ее жизни?
Источник материала: ОНТ
Семь лет спустя. В Пружанах (городе в Брестской области) раскрыто жестокое преступление. В один из вечеров неизвестный убил молодую мать, работницу местного ресторана. А затем сжег тело. Семь лет искали преступника. Провели тысячи экспертиз. И вот – момент истины. Кто, а главное зачем оставил ребенка сиротой, а родителей лишил дочери?
Со дня убийства Татьяны Авдеевой прошло немало времени. Зверство, поражающее своей жестокостью. Для Ларисы Петровны, мамы Татьяны, время совсем не помогло смириться и справиться с горем. В мае 2014 года Татьяну, которая работала официанткой в единственном пружанском ресторане, избили до смерти. А потом тело облили бензином и сожгли. В СМИ тогда писали, что погибшая была еще и изнасилована. Из морга родители получили тело в закрытом гробу.
Пружаны – небольшой райцентр. Население менее 20 тысяч человек, все друг друга знают. Убитая Татьяна, как говорили, была тихим и спокойным человеком. Окончила техникум, работала поваром, потом перешла в ресторан. Кто мог убить, и еще раз – зачем? Чего-то такого в городе никогда раньше не было. Найти изверга по горячим следам тогда не получилось. Но поиски не останавливались. Искали по генетике. Проверили 6 тысяч человек. Это 6 тысяч экспертиз. И нашли.
О задержанном пока известно немного. Факт, что подозреваемый в убийстве никогда не привлекался к уголовной ответственности. Жил в Бресте. Весьма вероятно, вел пристойный образ жизни.
Мужчина хладнокровно рассказывает подробности преступления.
Спустя 7 лет у матери убитой появился ответ хоть на один из вопросов – кто. Сил жить дает внучка, дочь убитой Татьяны.
Дело расследует центральный аппарат Следственного комитета. Задержанного обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Это один из тех составов преступления, где Уголовный кодекс предусматривает максимально суровое наказание.
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Резонансное убийство 7-летней давности раскрыто в Пружанах. Была сожжена сотрудница ресторана. Кто лишил ее жизни?
Семь лет спустя. В Пружанах (городе в Брестской области) раскрыто жестокое преступление. В один из вечеров неизвестный убил молодую мать, работницу местного...
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