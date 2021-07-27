Резонансное убийство 7-летней давности раскрыто в Пружанах. Была сожжена сотрудница ресторана. Кто лишил ее жизни?

Источник материала: ОНТ

Семь лет спустя. В Пружанах (городе в Брестской области) раскрыто жестокое преступление. В один из вечеров неизвестный убил молодую мать, работницу местного ресторана. А затем сжег тело. Семь лет искали преступника. Провели тысячи экспертиз. И вот – момент истины. Кто, а главное зачем оставил ребенка сиротой, а родителей лишил дочери?





Семь лет прошло, я с этим не могу смириться… Каждый день смотрю на дорожку, думаю, это ты идешь. До сих пор не верится. Василинушке было 4 годика, сейчас уже нам 11...

Со дня убийства Татьяны Авдеевой прошло немало времени. Зверство, поражающее своей жестокостью. Для Ларисы Петровны, мамы Татьяны, время совсем не помогло смириться и справиться с горем. В мае 2014 года Татьяну, которая работала официанткой в единственном пружанском ресторане, избили до смерти. А потом тело облили бензином и сожгли. В СМИ тогда писали, что погибшая была еще и изнасилована. Из морга родители получили тело в закрытом гробу.

Мне все эти 7 лет хочется спросить, за что?! Подтвердилось, нашли убийцу.

Пружаны – небольшой райцентр. Население менее 20 тысяч человек, все друг друга знают. Убитая Татьяна, как говорили, была тихим и спокойным человеком. Окончила техникум, работала поваром, потом перешла в ресторан. Кто мог убить, и еще раз – зачем? Чего-то такого в городе никогда раньше не было. Найти изверга по горячим следам тогда не получилось. Но поиски не останавливались. Искали по генетике. Проверили 6 тысяч человек. Это 6 тысяч экспертиз. И нашли.

Иван Семенюк, заместитель начальника Управления уголовного розыска УВД Брестского облисполкома: «Исходя из улик, изъятых с места обнаружения трупа, работа проводилась во взаимодействии с сотрудниками комитета судебных экспертиз. В поле зрения попал 29-летний мужчина, который в день преступления был в городе Пружаны. Фигурант задержан».

О задержанном пока известно немного. Факт, что подозреваемый в убийстве никогда не привлекался к уголовной ответственности. Жил в Бресте. Весьма вероятно, вел пристойный образ жизни.

Подозреваемый в убийстве: «Мы отметили как бы. В нашей компании было много человек. Они приходили-уходили. Тогда мы встретились с Таней. Она согласилась пройти ко мне в машину. По дороге недалеко от машины у нас был конфликт. Из-за того, что я не мог купить ей то. И все это переросло в драку. Я схватил палено и ударил ее паленом. Она очнулась, и еще больше возник конфликт. Полноценная драка. И со злости просто начал бить».

Мужчина хладнокровно рассказывает подробности преступления.

Подозреваемый в убийстве: «Пришла мысль избавиться от тела. Я достал ее из багажника, раздел, ветками обложил, полил бензином, сел и уехал домой».

Спустя 7 лет у матери убитой появился ответ хоть на один из вопросов – кто. Сил жить дает внучка, дочь убитой Татьяны.

Эта девочка осталась сиротой. Есть только бабушка и дедушка, с которыми она живет. Все для этого ребеночка делаем и будем делать.

Дело расследует центральный аппарат Следственного комитета. Задержанного обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Это один из тех составов преступления, где Уголовный кодекс предусматривает максимально суровое наказание.

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