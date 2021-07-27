Лукашенко – главе Курчатовского института: Встреча может стать исторической. Она придаст дополнительный импульс развитию ядерных технологий в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Приручить технологии будущего. Сегодня во Дворце Независимости говорили о развитии в Беларуси ядерных технологий. Президент встретился с одним из главных российских ученых, который руководит Курчатовским институтом – важным научно-исследовательским центром России.





Но речь не просто о проектах двух научных институтов или двух научных школ. Как говорится, берите выше! Объединение научных потенциалов и наработок в ядерной физике – это и есть союзная интеграция в чистом виде. Курчатовский институт предлагает белорусским ученым доступ ко всей своей инфраструктуре и не только.

Чем это выгодно Беларуси и что такое «зеленая» атомная энергетика?

Его научные изыскания мало что скажут человеку непосвященному. И парой статьей «Википедии» тут точно не обойдешься. Так что, если говорить совсем просто, в Минск приехала звезда ядерной физики. Михаил Ковальчук – один из идеологов развития нанотехнологий в России.

Трепетное отношение Президента к ученым – факт известный. А когда это ученый такой величины, да еще и родом из Ленинграда – расположение Александра Лукашенко гарантировано. Курчатовский институт сегодня – один из ведущих научных центров мира. Под его эгидой объединена значительная часть ядерно-физического комплекса России. Но начинали-то, по сути, вместе. В советские времена ученых не делили на российских и белорусских. И это то прошлое, без которого невозможно будущее.

К этой теме в Беларуси присматриваются давно, и строительство собственной атомной станции – не конец, а только начало. К слову, именно Курчатовский институт обеспечивал научное сопровождение БелАЭС. Так что в этом смысле Беларусь и Россия – партнеры, скованные одной энергоцепью. Президент говорит прямо: нам бы с вами посоветоваться.

Как бы там ни было, эта встреча не лекция. Сам глава российской ядерной физики подчеркнет: разговор между учеными Беларуси и России всегда на равных.

Безусловно, на фоне строительства собственной АЭС интерес к «атомным» специальностям вырос. Одно из предложений российских коллег – открыть филиал Московского инженерно-физического института, который в свое время и создавался для подготовки физиков-атомщиков. И как тут не вспомнить недавний разговор о том, что совсем скоро Беларуси придется иметь дело с радиоактивными отходами. И тут важно понимать: сама по себе атомная энергетика – экологически чистая, одно «но» – отработавшее ядерное топливо. Его можно безопасно хранить, но можно сделать так, что отходов не будет вовсе.

Михаил Ковальчук, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (Россия): «Если организовать весь топливный цикл так, чтобы эти отходы исчезали, ничего не оставалось, тогда вообще не о чем будет говорить. И вот сейчас вместе с "Росатомом" был заложен в Томске быстрый реактор на быстрых нейтронах. Речь о том, что мы фактически – о чем мы говорили с Александром Григорьевичем, чтоб сделать это неким общим делом – мы запускаем атомный проект 2.0. Если первый атомный проект был нацелен на создание ядреного оружия. И только благодаря наличию ядерного оружия мы и вы сохраняемся как суверенные государства. Ведь Европа – фактически американская колония, а Германия – оккупированная территория. Как только наши войска вышли оттуда и их места заняли американцы, Германия просто оккупированная территория. Вот теперь мы готовим проект 2.0, его суть – это энергетическая безопасность, которая сегодня главное».

Другими словами, ученые рассчитывают в ближайшие годы создать то, чего раньше просто не было – «зеленую» атомную энергетику. Томский быстрый реактор, строительство которого запустили буквально месяц назад, в этом смысле – пилотный проект. На языке ученых, это мегасайенс, а проще говоря – очень мощная установка. На подобных в мире и делают важнейшие открытия. Самое интересное, что после распада СССР в Европе запустили целый ряд мегаустановок, наиболее известная широкой публике – Большой адронный коллайдер в Женеве. Российские специалисты долгое время выступали в качестве интеллектуальных доноров и работали по найму, но постепенно их вклад оказался таков, что Россия – а именно Курчатовский институт – стал совладельцем крупнейших научных установок. И вот сейчас Москва делает предложение, от которого трудно отказаться.

Михаил Ковальчук, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (Россия): «Создать единую исследовательскую инфраструктуру Союзного государства. Тем самым ученые Беларуси получат доступ ко всей инфраструктуре, которая сегодня разворачивается и в течение ближайших пяти лет будет лучшей в мире. Это новое качество. Вот мы создадим это единое пространство, и это значит, что наши ученые и там, и здесь будут чувствовать себя как дома. Потому что партнеры нужны сопоставимые по квалификации и интересу».

И это при том, что курчатовцы поездили по стране и оценили и уровень ученых, и производственные площадки, что тоже важно. Недаром, что про историческую важность этой встречи Александр Лукашенко скажет дважды.

И это, конечно, способно в корне изменить представление о конкуренции в научных кругах, о битве технологий. Какая может быть битва на союзном поле?

Тема эта, безусловно, непростая, но крайне важная. О ее союзном будущем сегодня говорили, без преувеличения, весь день – в среде не только научной, но и правительственной. Ядерная физика ведь не просто обогатила науку, она во многом изменила представление человека об окружающем мире, да и в целом его мировоззрение. И сегодня она влияет не только на научно-технический прогресс государств, но и на внешнюю политику, а значит, не пользоваться инструментом, которые в руки дала сама природа, было бы по меньшей мере неразумно.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram