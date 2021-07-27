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Женщина заразилась опасной болезнью в зоомагазине
Источник материала: ОНТ
Опасной болезнью заразилась сотрудница одного из московских зоомагазинов – она ухаживала за красноухими черепахами,
Женщина без защитных перчаток доставала черепах из аквариума. Красные пятна на теле она заметила через месяц, ее начал беспокоить и зуд. Вскоре пятна появились и на ногтях.
Когда женщина обратилась к врачу, оказалось, что она от черепах заразилась онихомикозом – грибком ногтей.
С работы москвичке пришлось уйти и посвятить много времени лечению.
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Опасной болезнью заразилась сотрудница одного из московских зоомагазинов – она ухаживала за красноухими черепахами, пишет mk.ru. Женщина без защитных перчаток...
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