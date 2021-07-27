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Собака сильно разозлилась, когда увидела свое отражение в зеркале. Только посмотрите – все очень серьезно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Уморительное видео опубликовал
В ролике лабрадор Джаспер очень разозлился при виде своего отражения. Наверное, пес решил, что в доме появился соперник, с которым придется делить еду и внимание хозяев.
Видео набрало более 680 тыс. просмотров. Комментаторов повеселил не очень сообразительный лабрадор: «Ржу с того, как он заглянул за зеркало и все равно продолжил рычать», «Собаки и зеркала – это всегда смешно», – писали пользователи Сети.
Фото:
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Собака сильно разозлилась, когда увидела свое отражение в зеркале. Только посмотрите – все очень серьезно! (ВИДЕО)
Уморительное видео опубликовал ridus.ru. В ролике лабрадор Джаспер очень разозлился при виде своего отражения. Наверное, пес решил, что в доме появился соперник, с...
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