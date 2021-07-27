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Хрустящие кабачки с чесночным соусом – это просто открытие! Съедаются на раз-два! А вы пробовали?

27.07.2021 22:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хрустящие кабачки с чесночным соусом – это просто открытие! Съедаются на раз-два! А вы пробовали?

Необычный, но очень простой рецепт приготовления кабачков опубликован на странице в Instagram «Едим дома». Кабачки получаются хрустящими, а вместе с соусом – просто объедение! Попробуйте!

Как готовить: два средних кабачка, помойте и нарежьте брусочками. В 100 г манной крупы добавьте 20 г соли, 1 ч. л. паприки, столько же куркумы, перемешайте.

Взбейте 2 яйца в отдельной миске. Обмакните брусочки кабачков сначала в яйцо, потом в манку и выкладывайте на сковороду. Жарьте до золотистого цвета.

Как готовить соус: смешайте 4 ст. л. густого майонеза, 2 ст. л. сливочного сыра, 2 зубчика чеснока, 5 г молотого черного перца, 3 пера зеленого лука

Кабачки выложите на тарелку, соус – отдельно. Сверху можно посыпать еще твердым сыром.

Фото: Instagram @edimdoma.ru

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Необычный, но очень простой рецепт приготовления кабачков опубликован на странице в Instagram «Едим дома». Кабачки получаются хрустящими, а вместе с соусом – просто...
 
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