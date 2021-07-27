|
Хрустящие кабачки с чесночным соусом – это просто открытие! Съедаются на раз-два! А вы пробовали?
Источник материала: ОНТ
Необычный, но очень простой рецепт приготовления кабачков опубликован на странице в Instagram
Как готовить: два средних кабачка, помойте и нарежьте брусочками. В 100 г манной крупы добавьте 20 г соли, 1 ч. л. паприки, столько же куркумы, перемешайте.
Взбейте 2 яйца в отдельной миске. Обмакните брусочки кабачков сначала в яйцо, потом в манку и выкладывайте на сковороду. Жарьте до золотистого цвета.
Как готовить соус: смешайте 4 ст. л. густого майонеза, 2 ст. л. сливочного сыра, 2 зубчика чеснока, 5 г молотого черного перца, 3 пера зеленого лука.
Кабачки выложите на тарелку, соус – отдельно. Сверху можно посыпать еще твердым сыром.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычный, но очень простой рецепт приготовления кабачков опубликован на странице в Instagram «Едим дома». Кабачки получаются хрустящими, а вместе с соусом – просто...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)