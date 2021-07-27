|
Хочу, чтобы встреча была исторической. О чём Александр Лукашенко беседовал с главой Курчатовского института?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий. Эту тему 27 июля обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с главой Курчатовского института, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это один из крупнейших и сильнейших научных центров России, который специализируется на исследованиях в различных областях физики, атомной энергетики и техники. О последней в основном и говорили во время встречи 27 июля. Именно Курчатовский институт оказывал поддержку нашей стране во время строительства БелАЭС. Белорусы переняли опыт и теперь готовы помогать в реализации аналогичных проектов россиянам.
Гатчина, Ленинградская область. Курчатовский институт создавался как секретная лаборатория для изучения ядерных материалов. Сегодня это один из ведущих мировых научных центров, первая национальная лаборатория России. Колыбель множества открытий: первый в Европе атомный реактор, первая в мире термоядерная бомба, первая в мире промышленная атомная электростанция, первые в СССР двигатели для атомных подводных лодок тоже создавались здесь.
Общие трагические страницы Великой Отечественной войны памятью связали блокадный Ленинград и разрушенную практически до основания Беларусь. Но и это еще не все: вместе мы прошли единый путь к мечте о восстановлении и удивительным свершениям.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь действительно сохранила свой научный, а в этом случае и атомный потенциал. У нас есть «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси, где исследователи изучают возможности мирного атома.
Александр Лукашенко:
Островецкая атомная станция – пример успешного тандема белорусских и российский ученых. Именно «курчатовцы» осуществляли научное руководство, отвечали за безопасность и за реакторную установку. Масштабный совместный проект стал толчком для сотрудничества в области ядерных технологий двух государств.
Читайте также:
Совместные перспективы выглядят впечатляюще. Российские ученые всерьез присматриваются к нашим предприятиям в качестве производственных инновационных баз. То есть наука не просто идет на производство – становится главным условием и критерием успешного развития экономики.
Взаимодействие нашей Академии наук и Курчатовского института давно вышло за рамки сотрудничества научных центров. Речь идет о масштабных проектах Союзного государства.
Любопытный факт – 30 % всей энергии уходит на поддержание цифровизации: обеспечение работы Wi-Fi, сетей. То есть цифровое будущее – это тоже энергетика. Только важно изучать, понимать и сделать атомную энергетику максимально безопасной. Ученые уверены: за мирным атомом будущее. Беларусь вместе с российскими учеными уже обеспечила там своим людям комфортное существование.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хочу, чтобы встреча была исторической. О чём Александр Лукашенко беседовал с главой Курчатовского института?
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий. Эту тему 27 июля обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)