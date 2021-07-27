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«Зерно наросло капитальное вообще, такого давно не помню». Как продвигается уборочная в Речицком районе?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 июля первых тысячников отметили в Речицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравления и награды там получили механизаторы и водители сразу из нескольких сельхозпредприятий.
Речицкий район всегда в числе лидеров в Гомельской области и по темпам намолота, и по урожайности. Некоторые хозяйства уже на полпути к завершению уборочной. Работы осталось менее чем на две недели.
Иван Вырвич, комбайнер агрокомбината «Холмеч»:
Игорь Чеснок, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома:
В Гомельской области на утро 27 июля было убрано около 35 % площадей. Урожайность ниже прошлогодней. Повлияла июльская засуха, которая не позволила сполна налиться колосу.
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«Зерно наросло капитальное вообще, такого давно не помню». Как продвигается уборочная в Речицком районе?
Новости Беларуси. 27 июля первых тысячников отметили в Речицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравления и награды там получили...
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