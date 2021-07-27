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Тигры купаются в бассейне, а волки принимают душ. Как животные из Гродненского зоопарка спасаются от жары

27.07.2021 23:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродненском зоопарке животные спасаются от жары под освежающим душем и купаются в бассейнах – почти как на морских курортах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тигры купаются в бассейне, а волки принимают душ. Как животные из Гродненского зоопарка спасаются от жары

Например, яванские макаки настолько хорошие ныряльщики, что уже стали настоящими звездами интернета.

Особенно водные процедуры любят копытные. Причем не столько им нравится душ, сколько сырость. Например, гривистые бараны предпочитают полежать в прохладной грязи, потереться о землю боками.

Тигры купаются в бассейне, а волки принимают душ. Как животные из Гродненского зоопарка спасаются от жары

Представители семейства кошачьих могут и в лучах понежиться, и пойти поспать в тени. Для этого у животных сделаны навесы и беседки.

Тигры купаются в бассейне, а волки принимают душ. Как животные из Гродненского зоопарка спасаются от жары

А вот тигры Шерхан и Тайга, единственные из сородичей, желают периодически искупаться в бассейне, что, конечно, вызывает восторг у зрителей. Работники зоопарка ежедневно увлажняют вольеры, чтобы животным было свежо. Пара волков не прочь в этот момент воспользоваться душем. В период жары некоторые животные меньше едят, но больше пьют, поэтому в зоопарке следят, чтобы в поилках всегда была вода.

Тигры купаются в бассейне, а волки принимают душ. Как животные из Гродненского зоопарка спасаются от жары

Алена Каминская, методист-куратор коллекции Гродненского зоопарка:
В летнее время рацион у наших животных меняется. В рационе больше сочных кормов, свежескошенной травы, овощей, фруктов. Также для некоторых видов животных мы замораживаем и даем как угощение фрукты для развлечения, холодненькое. Сотрудники Гродненского зоопарка стараются для каждого животного создать лучшие условия, поэтому мы за ними наблюдаем, контролируем, заботимся, смотрим, и животные себя чувствуют комфортно.

В целом же большинству обитателей зоопарка жара не страшна. Это экзотические животные, для которых знойная погода – привычная среда обитания.

 
 
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Новости Беларуси. В Гродненском зоопарке животные спасаются от жары под освежающим душем и купаются в бассейнах – почти как на морских курортах, сообщили в...
 
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