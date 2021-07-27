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«Они работают на мировой рынок». НАН Беларуси и Курчатовский институт подписали дорожную карту

27.07.2021 23:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 июля Национальная академия наук Беларуси и Курчатовский институт подписали дорожную карту сотрудничества. Она предусматривает проведение ряда мероприятий до 2030 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они работают на мировой рынок». НАН Беларуси и Курчатовский институт подписали дорожную карту

В центре внимания развитие ядерных технологий. Впрочем, для Беларуси институт интересен не только этим. Более 40 проектов планируется разработать и развивать совместно. В планах сделать общую продукцию конкурентоспособной и выйти с ней на мировые рынки.

«Они работают на мировой рынок». НАН Беларуси и Курчатовский институт подписали дорожную карту

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Курчатовский институт очень заинтересован в сотрудничестве с целым рядом наших предприятий, он знает эти предприятия со времен Советского Союза. Они не только сохранились, они получили развитие, они переоснастились, они работают на мировой рынок. Они имеют конкурентоспособную продукцию. Это абсолютно инновационная продукция, наукоемкая продукция. Это очень сильно заинтересовало.

 
 
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Новости Беларуси. 27 июля Национальная академия наук Беларуси и Курчатовский институт подписали дорожную карту сотрудничества. Она предусматривает проведение...
 
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