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«Они работают на мировой рынок». НАН Беларуси и Курчатовский институт подписали дорожную карту
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 июля Национальная академия наук Беларуси и Курчатовский институт подписали дорожную карту сотрудничества. Она предусматривает проведение ряда мероприятий до 2030 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания развитие ядерных технологий. Впрочем, для Беларуси институт интересен не только этим. Более 40 проектов планируется разработать и развивать совместно. В планах сделать общую продукцию конкурентоспособной и выйти с ней на мировые рынки.
Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
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Новости Беларуси. 27 июля Национальная академия наук Беларуси и Курчатовский институт подписали дорожную карту сотрудничества. Она предусматривает проведение...
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