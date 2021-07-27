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Первый в городе и один из самых больших в стране. Посмотрите, какой мурал почти завершили в Бресте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В высоту девятиэтажного дома. В Бресте завершают один из самых крупных муралов в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изображение с легендарным защитником Брестской крепости Петром Гавриловым появилось на многоэтажке на одноименной улице.
Такого масштаба мурал стал первым в Бресте. За работу взялись минские художники. Чтобы нанести изображение на фасад дома высотой в 25 метров, им понадобилась строительная люлька, усердие и больше месяца времени. Герой Петр Гаврилов предстает через образ фотографии. Дополняют композицию часы и пожелтевшие страницы как символы связи между настоящим и ускользающим прошлым.
Александра Пармон, художник арт-студии «Алмира»:
Кирилл Кулаковский, художник арт-студии «Алмира»:
Майор Петр Гаврилов в первые же дни войны возглавил оборону цитадели. Под его руководством бойцы на протяжении 20 дней сражались за Восточный форт, куда немцы направили почти двухтомную бомбу «Сатана». После месяца героического сопротивления он стал последним, кого взяли в плен.
Алексей Шевердин, заместитель главы администрации Московского района Бреста:
Татьяна Нестерук, жительница Бреста:
Завершить работу над муралом при благоприятных погодных условиях художникам удастся уже к началу августа. Как обещают городские власти, художественный проект в Бресте станет далеко не последним.
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Новости Беларуси. В высоту девятиэтажного дома. В Бресте завершают один из самых крупных муралов в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изображение...
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