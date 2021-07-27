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«У нас установлены контейнеры для сбора». Рассказываем, как можно помочь многодетным семьям к 1 сентября

27.07.2021 23:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14,5 тысячи многодетных семей Минска, в которых воспитываются почти 32 тысячи детей, получат единовременную материальную помощь к новому учебному году, сообщили в программе «Столичные подробности на СТВ». Такие выплаты осуществляются ежегодно.

К 1 сентября многодетные семьи Минска получат помощь. Родители должны обратиться в школу ребёнка

«У нас установлены контейнеры для сбора». Рассказываем, как можно помочь многодетным семьям к 1 сентября

Традиционно проводятся и благотворительные акции. 19 июля в Минске стартовала акция «Портфель первоклассника».

«У нас установлены контейнеры для сбора». Рассказываем, как можно помочь многодетным семьям к 1 сентября

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Она стартовала у нас только с 19 июля и будет продолжаться до 23 августа. Суть этой акции в том, что в крупных торговых центрах установлены контейнеры для сбора принадлежностей. Там постоянно дежурят волонтеры из числа работников органов по труду, занятости и социальной защите или Белорусского республиканского союза молодежи. Каждый желающий может приобрести и оставить канцелярские принадлежности, затем компонуем портфель первоклассника и на торжественном мероприятии вручаем.

Общая сумма, на которую планируют оказать помощь, составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. В 2020 году выплату к школе получили 16 тысяч многодетных семей.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 14,5 тысячи многодетных семей Минска, в которых воспитываются почти 32 тысячи детей, получат единовременную материальную помощь к новому учебному...
 
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К 1 сентября многодетные семьи Минска получат помощь. Родители должны обратиться в школу ребёнка
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