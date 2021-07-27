|
«У нас установлены контейнеры для сбора». Рассказываем, как можно помочь многодетным семьям к 1 сентября
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14,5 тысячи многодетных семей Минска, в которых воспитываются почти 32 тысячи детей, получат единовременную материальную помощь к новому учебному году, сообщили в программе «Столичные подробности на СТВ». Такие выплаты осуществляются ежегодно.
Традиционно проводятся и благотворительные акции. 19 июля в Минске стартовала акция «Портфель первоклассника».
Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Общая сумма, на которую планируют оказать помощь, составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. В 2020 году выплату к школе получили 16 тысяч многодетных семей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«У нас установлены контейнеры для сбора». Рассказываем, как можно помочь многодетным семьям к 1 сентября
Новости Беларуси. 14,5 тысячи многодетных семей Минска, в которых воспитываются почти 32 тысячи детей, получат единовременную материальную помощь к новому учебному...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)