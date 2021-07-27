ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

К 1 сентября многодетные семьи Минска получат помощь. Родители должны обратиться в школу ребёнка

27.07.2021 23:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14,5 тысячи многодетных семей Минска, в которых воспитываются почти 32 тысячи детей, получат единовременную материальную помощь к новому учебному году, сообщили в программе «Столичные подробности на СТВ».

«У нас установлены контейнеры для сбора». Рассказываем, как можно помочь многодетным семьям к 1 сентября

Такие выплаты осуществляются ежегодно. На каждого ребенка-школьника максимальный размер достигает до 30 % бюджета прожиточного минимума. В среднем это 82 рубля. За единовременной выплатой родители должны обратиться в учреждение образования, которое посещает ребенок.

К 1 сентября многодетные семьи Минска получат помощь. Родители должны обратиться в школу ребёнка

Малообеспеченные семьи также получают государственную адресную социальную помощь в виде единовременного пособия на приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей. Здесь следует обратиться в службу «Одно окно» или отдел по труду, занятости и социальной защите. Также помощь может быть оказана по месту работы родителей.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 14,5 тысячи многодетных семей Минска, в которых воспитываются почти 32 тысячи детей, получат единовременную материальную помощь к новому учебному...
 
Новости дня
Новости разные
 
Романчук: «Беларусь может стать самой бедной страной Европы к 2025 году»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by