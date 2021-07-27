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Образование для детей с особенностями развития. Набор на некоторые специальности открыт в колледжах и лицеях Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Равные возможности для каждого. В столичных колледжах и лицеях в 2021 году открыт набор на четыре специальности для детей с особенностями развития, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всего таких ребят в Минске готовят по 10 специальностям в четырех учебных заведениях.
В основном предлагают интеллектуальные профессии, но есть возможность получить и рабочую специальность. Многие ребята после окончания профессионально-технического образования поступают на ступень выше. Только в Минском государственном колледже электроники в этом учебном году открыли набор на две новые специальности для детей с особенностями развития. На них планируют набрать 20 человек. Ежегодно в колледже обучается около 100 ребят с различными нарушениями здоровья. Для их комфортного обучения созданы все условия.
Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа электроники:
Мария Букланова, абитуриентка Минского государственного колледжа электроники:
В учебных заведениях активно используют принцип «равный обучает равного». Некоторые преподаватели в колледже электроники сами имеют различные особенности развития, но при этом активно занимаются учебной деятельностью.
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Образование для детей с особенностями развития. Набор на некоторые специальности открыт в колледжах и лицеях Минска
Новости Беларуси. Равные возможности для каждого. В столичных колледжах и лицеях в 2021 году открыт набор на четыре специальности для детей с особенностями развития,...
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