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Образование для детей с особенностями развития. Набор на некоторые специальности открыт в колледжах и лицеях Минска

27.07.2021 23:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Равные возможности для каждого. В столичных колледжах и лицеях в 2021 году открыт набор на четыре специальности для детей с особенностями развития, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всего таких ребят в Минске готовят по 10 специальностям в четырех учебных заведениях.

Образование для детей с особенностями развития. Набор на некоторые специальности открыт в колледжах и лицеях Минска

В основном предлагают интеллектуальные профессии, но есть возможность получить и рабочую специальность. Многие ребята после окончания профессионально-технического образования поступают на ступень выше. Только в Минском государственном колледже электроники в этом учебном году открыли набор на две новые специальности для детей с особенностями развития. На них планируют набрать 20 человек. Ежегодно в колледже обучается около 100 ребят с различными нарушениями здоровья. Для их комфортного обучения созданы все условия.

Образование для детей с особенностями развития. Набор на некоторые специальности открыт в колледжах и лицеях Минска

Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа электроники:
Был построен специализированный корпус с созданием безбарьерной среды для всех категорий: опорно-двигательный, с нарушением зрения, слуха. И там обучаются и обычные дети, и дети с особенностями. Вы знаете, это очень обогащает, учит милосердию. Мы учимся, сами преподаватели, очень многому.

Образование для детей с особенностями развития. Набор на некоторые специальности открыт в колледжах и лицеях Минска

Мария Букланова, абитуриентка Минского государственного колледжа электроники:
Я выбрала специальность, мне нравится. Были на дне открытых дверей, в колледж приезжали, посмотрели, провели, интересно стало и захотела освоить эту профессию.

Образование для детей с особенностями развития. Набор на некоторые специальности открыт в колледжах и лицеях Минска

В учебных заведениях активно используют принцип «равный обучает равного». Некоторые преподаватели в колледже электроники сами имеют различные особенности развития, но при этом активно занимаются учебной деятельностью.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Равные возможности для каждого. В столичных колледжах и лицеях в 2021 году открыт набор на четыре специальности для детей с особенностями развития,...
 
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