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Предлагают однушки и двушки. В Клецке построят дом для нуждающихся

27.07.2021 23:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Клетчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, приглашают построить жилье в райцентре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Предлагают однушки и двушки. В Клецке построят дом для нуждающихся

Сейчас идет набор дольщиков на строительство 40-квартирного дома на улице Советской, к работам приступят уже в августе. Нуждающимся предлагают одно- и двухкомнатные квартиры. Новый дом появится в быстроразвивающемся микрорайоне – здесь провели реконструкцию улицы, рядом построили магазин. Сейчас рабочие завершают строительство 60-квартирного дома.

Предлагают однушки и двушки. В Клецке построят дом для нуждающихся

Марина Карпович, заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Клецкого райисполкома:
Строительство 60-квартирного жилого дома по улице Советской началось в 2020 году. Планируется его сдача в августе 2021 года. Из 60 квартир 23 – арендные, строительство финансируется за счет бюджета. А остальные квартиры строятся гражданами с привлечением субсидий по 240-му указу Президента Республики Беларусь.

Предлагают однушки и двушки. В Клецке построят дом для нуждающихся

Всего в Клецком районе на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий более 700 человек, из них 103 – многодетные семьи. Долевое строительство поможет ускорить решение квартирного вопроса. Только в 2020 году сдали 18-квартирный жилой дом на улице Советской. Уже в следующем приступят к строительству 40-квартирного дома в Клецке и четырехквартирного – в Заостровечье. Последний будет предназначен для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

 
 
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Новости Беларуси. Клетчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, приглашают построить жилье в райцентре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 
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