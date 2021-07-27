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В МВД рассказали, почему в Минске снова появилась спецтехника

27.07.2021 23:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 и 28 июля внутренние войска и органы внутренних дел проводят плановые учения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С этим и связано перемещение спецтранспорта в Минске.

В МВД рассказали, почему в Минске снова появилась спецтехника

В различных регионах республики соединения и воинские части отработают вопросы обеспечения охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий и пресечение массовых беспорядков.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 27 и 28 июля внутренние войска и органы внутренних дел проводят плановые учения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С этим и...
 
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