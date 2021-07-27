|
В Зелёном Луге горел подвал детского сада. Пострадавших нет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В подвале детского сада на улице Мирошниченко произошел пожар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сад находится на реконструкции. По предварительной информации, горел утеплитель пеноплекс. Именно он выделял черный густой дым. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар. Никто не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В подвале детского сада на улице Мирошниченко произошел пожар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сад находится на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)