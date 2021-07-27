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В Зелёном Луге горел подвал детского сада. Пострадавших нет

27.07.2021 23:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В подвале детского сада на улице Мирошниченко произошел пожар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Зелёном Луге горел подвал детского сада. Пострадавших нет

Сад находится на реконструкции. По предварительной информации, горел утеплитель пеноплекс. Именно он выделял черный густой дым. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар. Никто не пострадал.

 
 
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Новости Беларуси. В подвале детского сада на улице Мирошниченко произошел пожар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сад находится на...
 
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