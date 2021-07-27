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Олимпиада в Токио. Татьяна Дроздовская показала свой лучший на этих Играх результат в «Лазер-Радиале»

27.07.2021 23:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В пятый соревновательный день на Олимпийских играх в Токио участники разыграли 22 комплекта наград. Белорусы были представлены в четырех видах спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кто из наших продолжит борьбу за награды, а кто уже выбыл?

Юлия Силипицкая подготовила дайджест выступления наших атлетов.

Олимпиада в Токио. Татьяна Дроздовская показала свой лучший на этих Играх результат в «Лазер-Радиале»

У белорусов медальная копилка пока пуста. Самым приятным моментом 27 июля стало выступление нашего теннисиста Ильи Ивашко, 66-й ракетки мира, который боролся за выход в 1/8 финала мужской одиночки. Белорус мерился силами с казахским спортсменом Михаилом Кукушкиным. Первый сет остался за оппонентом – 5:7, зато во втором и третьем равных не было нашему земляку – 6:3. Поединок длился 2 часа и 25 минут.

Олимпиада в Токио. Татьяна Дроздовская показала свой лучший на этих Играх результат в «Лазер-Радиале»

Вполне возможно, белоруса вдохновила победа нашего боксера Владислава Смягликова. Он чуть раньше в весе до 91 килограмма в 1/8 финала выбил из борьбы самоанца Ато Плодзики-Фаогали и завершил бой со счетом 4:1. Будем верить, что Смягликов также успешно проведет и четвертьфинальный поединок против новозеландского бойца. В весовой категории до 69 килограммов нашу страну представлял Александр Радионов, но, увы, белорус уступил всухую британцу Пэту Маккормаку.

Олимпиада в Токио. Татьяна Дроздовская показала свой лучший на этих Играх результат в «Лазер-Радиале»

Ветер удачи поймала участница шести олимпиад, яхтсменка Татьяна Дроздовская. Шестую гонку в «Лазер-Радиале» белоруска завершила с 8-м результатом, это ее лучший показатель в Токио. В общем зачете Дроздовская пока на 21-й позиции. Впереди еще четыре выхода на воду.

Олимпиада в Токио. Татьяна Дроздовская показала свой лучший на этих Играх результат в «Лазер-Радиале»

Дебютантка Олимпийских игр и олимпийская дочь Мария Мартынова, к сожалению, пока не может порадовать ни олимпийского чемпиона Сергея Мартынова, своего папу, ни болельщиков. В квалификации в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров вместе с Юрием Щербацевичем тандем набрал 622,6 балла и расположился на 21-м месте итогового протокола. Надеемся, что белорусские стрелки еще смогут сказать свое меткое слово в Токио.

 
 
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В пятый соревновательный день на Олимпийских играх в Токио участники разыграли 22 комплекта наград. Белорусы были представлены в четырех видах спорта, сообщили в...
 
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